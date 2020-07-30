Milletvekili Fırat'ın Kurban Bayramı mesajı AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, bayramların bizlerin sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleri olduğunu söyledi.

Fırat, "Şükürler olsun, bu zor zamanlarda Yüce Allah'ın biz kullarına armağan ettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletçe dayanışma ve yardımlaşmaya muhtaç olduğumuz bugünlerin üstesinden gelebilmek için, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren en büyük nimet ibadettir. Bu sebeple bu kutlu zamanları fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla ilgilenmeli, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA