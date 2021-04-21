Milletvekili Fırat'ın görevi belli oldu
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Milletvekili Fırat'ın görevi belli oldu

Milletvekili Fırat'ın görevi belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı oldu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı oldu.

AK Parti Genel Merkezi'nde daha önceden çeşitli görevlerde bulunan ve TBMM'de çeşitli komisyonlarda yer alan Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'a bu kez AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevi verildi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevine bizleri uygun gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu'na şükranlarımı sunarım. Rabbim bizi mahcup etmesin inşallah" dedi.

Adıyamanlı olan MYK Üyesi Resul Kurt da Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığında görevlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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