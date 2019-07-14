Milletvekili Fırat'ın 15 Temmuz mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine ve demokrasiye darbeciler tarafından kara bir leke sürüldüğünü kaydetti.

Milletvekili Fırat mesajında, "15 Temmuz, milleti yok sayan küresel vesayet odaklarının taşeronları eliyle işgal girişiminde bulunanlara, milletin tanklarının namlusunu yine millete çevirenlere, hadlerini bildirmek bakımından tarihin en önemli gecelerindendir. FETÖ, Milletimizden gasp ettikleri gücü ve paraları, milletimiz aleyhine kullanarak, beyinlerini yıkadıkları üniformalı teröristleri, kurşun atan ve bomba yağdıran birer makineye dönüştürdüler. FETÖ tankları, silahları ve uşakları, imanlarıyla durduran bir halk olduğunu düşünmemişti. O gece hain terör örgütü FETÖ, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden, masum insanları, korkakça, kalleşçe katlettiler. Milletin iradesini temsil eden TBMM'ne, gözlerini kırpmadan saldırdılar. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Türkiye açık bir şekilde iç savaşın eşiğine getirilecek ve batı idarecilerin iki dudağının arasına hapsedilecekti. Tüm bu kanlı planları Cumhurbaşkanımız ve millet bozdu. Halk ilk defa darbeye karşı 'Yeter, millete rağmen darbe olmaz' diyerek, rızası alınmadan yapılmak istenilen iktidar gaspçılığına, canı pahasına hayır, dedi. İmanlı bir milleti kimsenin esir edemeyeceğini, ölümü ölümle korkutarak gösterdi. Anadolu'nun masum insanlarına reva görülen terör, darbe, zulüm, kan ve gözyaşına rağmen 15 Temmuz, milletin zaferidir. Aziz milletimiz, tarihi bir duruş sergileyerek, kardeşliğimize sahip çıktı. O gece, kabus dolu dehşet bir geceydi. Allah bir daha milletimize böyle geceler, böyle hainlikler göstermesin" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA