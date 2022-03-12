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Milletvekili Fırat Gölbaşı ilçesinde temaslarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milletvekili Fırat Gölbaşı ilçesinde temaslarda bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Tut ilçe ziyaretinin ardından Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş ve belde belediye başkanları tarafından karşılanan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, parti binasında partililerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin ülke ve dünya siyasetiyle ilgili partililere bilgi veren Milletvekili Fırat, daha sonra Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı'yı ziyaret etti. İlçede devam eden yatırım ve projelerin konuşulduğu ziyaret sonrasında Milletvekili Fırat, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, her zaman halkla iç içe olan Milletvekili İbrahim Halil Fırat'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Milletvekili Fırat Gölbaşı ilçesinde temaslarda bulundu

Milletvekili Fırat Gölbaşı ilçesinde temaslarda bulundu

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili, Adıyaman, Gölbaşı, Fırat, Politika, Haberler

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