Milletvekili Fırat'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı
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Milletvekili Fırat'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Fırat'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı
13.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:04

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 14 Ağustos 2001 tarihi, Türk siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Fırat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'yle Türkiye'nin geleceğine dönük çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 19. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

AK Parti her şart ve durumda daima millet daima hizmet şiarıyla hareket eden ve önceliği insan olan bir dava harekettir. Hayatını ülkenin geleceği için vakfeden ve dik duruşuyla İslam coğrafyasının umudu haline gelen liderimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve milletin emrinde 19 yıl geçirmekten onur ve gurur duyuyorum.

AK Parti teşkilatı olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu aziz davanın herbir üyesi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda çalışacak, tüm engellemelere ve zorluklara rağmen bu hedeflere ulaşacaktır. Bunda en büyük pay hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ona inanan, onun davasını sahiplenen aziz milletimizdedir. Milletimizin AK Parti'ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle doğru orantılıdır. İşte bu sebepten dolayı milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti teşkilatında görev almış kurucularımızdan merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimize, genel başkanlarımıza, genel başkan yardımcılarımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimizden il-ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımızdan il genel meclisi, belediye meclis üyelerimize, belde ve köy temsilcilerimizden sandık müşahitlerimize kadar tüm gönüldaşlarımızı saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

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