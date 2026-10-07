Düzce'de tırdan kopan dorse yola devrildi! Park halindeki 3 araca 2 santimetre kala durdu

Düzce'de tırdan kopan dorse yola devrildi! Park halindeki 3 araca 2 santimetre kala durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de bir tırın kafasından henüz bilinmeyen bir nedenle ayrılan dorse yola devrildi. Park halindeki 3 aracın bulunduğu noktaya doğru devrilen dorse, araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu. Araçlarda hasar oluşmadı, yaralanan olmadı; dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Düzce'de tırın dorsesinin düşmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Dorsenin devrilmesiyle çevrede bulunan 3 araç büyük bir tehlike atlattı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA 2 SANTİM KALA DURDU
Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın kafasından çıkan dorse yola devrildi. Dorse park halindeki 3 aracın bulunduğu noktaya doğru devrilirken, araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu.
HELAL PARAYLA ALINAN ARAÇLAR KURTULDU
Olayda araçlarda hasar meydana gelmezken, araç sahipleri yaşananları "Helal parayla alınan 3 araç, 4 santimetreyle devrilen tırdan kurtuldu" sözleriyle değerlendirdi. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, dorsenin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.