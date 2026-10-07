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Düzce'de tırdan kopan dorse yola devrildi! Park halindeki 3 araca 2 santimetre kala durdu

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Düzce'de tırdan kopan dorse yola devrildi! Park halindeki 3 araca 2 santimetre kala durdu
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Düzce'de bir tırın kafasından henüz bilinmeyen bir nedenle ayrılan dorse yola devrildi. Park halindeki 3 aracın bulunduğu noktaya doğru devrilen dorse, araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu. Araçlarda hasar oluşmadı, yaralanan olmadı; dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Düzce'de tırın dorsesinin düşmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Dorsenin devrilmesiyle çevrede bulunan 3 araç büyük bir tehlike atlattı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA 2 SANTİM KALA DURDU

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın kafasından çıkan dorse yola devrildi. Dorse park halindeki 3 aracın bulunduğu noktaya doğru devrilirken, araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu.

HELAL PARAYLA ALINAN ARAÇLAR KURTULDU

Olayda araçlarda hasar meydana gelmezken, araç sahipleri yaşananları "Helal parayla alınan 3 araç, 4 santimetreyle devrilen tırdan kurtuldu" sözleriyle değerlendirdi. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, dorsenin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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