Milletvekili Etyemez Ilgın'ı Ziyaret Etti

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ilgın'da vatandaşlarla bir araya geldi.



Etyemez, Ilgın'a bağılı Orhaniye, Çömlekçi, Çobankaya, Büyükoba, Kale, Karaköy, Düğer ve Zaferiye mahallelerini ziyaret etti.



Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Etyemez,15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak halkın ayağına gittiklerini ve gitmeye devam edeceklerini söyledi.



Etyemez, AK Parti mensuplarının sadece seçim öncesi değil, her zaman vatandaşla iç içe olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Gittiğimiz yerlerde 'niye geldiniz, seçim mi var?' şeklinde sorular da soruluyor. Hayır, biz seçimde geldiğimiz gibi seçimin dışındaki zamanlarda da hemşerilerimizle buluşuyoruz. Onlara ziyarete gidiyoruz. Seçim biliyorsunuz 2019 yılında. Henüz iki yıl var ama biz sahada çalışıyoruz. Bugün de milletimize hizmet etme yolunda milletimizle beraberiz. Bizim hedefimiz 2019 değil, AK Parti için 2019 yılı çok kısa bir hedef, bizim 2023, 2053 ve 2071 gibi uzun vadeli bir vizyonumuz var. Onun için bizler ara vermeden çalışmak zorundayız."



İktidar ve muhalefetin siyasetin temel unsurlarından olduğunu ancak Türkiye'de ana muhalefet partisinin ortalıkta olmadığı gibi liderinin başka ülkenin siyasetçisi gibi davrandığını ileri süren Etyemez, şöyle devam etti:



"Ülkemizin aleyhine, ulusal düzeydeki menfaatlerimize ters bir takım söylemlerde bulunuyor. Türkiye'yi gidiyor Almanya'ya şikayet ediyor veya 'Türkiye'ye gelmeyin.' şeklinde çağrıda bulunuyor. Bu ülkenin siyasetçisinin böylesine ülkesinin aleyhine açıklama yapması düşündürücü ve kabul edilebilir değil ama herkes kendi çapına ve kendi vizyonuna göre hareket eder. Kılıçdaroğlu'nun çapı da bu. Bu ülkeye hizmet edecek bir çap da olmadığından dolayı çapının gereğini ifade ediyor."



Etyemez'e ziyaretlerinde, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Yardımcısı Necmettin Tiftikçi ve AK Parti'li belediye meclisi üyeleri eşlik etti.