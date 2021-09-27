Milletvekili Eser basın mensuplarıyla bir araya geldi

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser Karaman'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelin salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Eser, basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Basın mensuplarının zor bir iş yaptıklarını ifade eden Eser, özellikle yerel basının kendilerinin vatandaşla aralarında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Bu tür toplantıları her zaman yapmak istediklerinin altını çizen Eser, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ama maalesef şartlar uygun olmuyor. Sizler basın mensupları olarak kamu görevi yapıyorsunuz. Bizlerin sesini, çalışmalarımızı kamuoyuna duyuruyorsunuz. Eksikliklerimizi, vatandaşlarımızın isteklerini sizlerin haberler iyle görebiliyoruz. Yaz sezonunda Karaman'da bulunmayı tercih ettim. Köylerimizi gezdim. Esnaflarımızı ziyaret ettik. çalışmalarımızı anlattık. Talepleri aldık. Şahsıma verdiğini desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. bundan sonra da karaman için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."