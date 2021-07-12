Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu ilçesini ziyaret etti
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Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu ilçesini ziyaret etti

Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Alpu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Alpu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nu ziyaret eden Günay ve Çalışkan, ilçedeki mevcut durum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Günay ve Çalışkan daha sonra ilçe pazarını ve esnafı ziyaret etti.

Ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın boyunca esnafımızın yaşadığı sıkıntıyı biliyoruz. Hükümetimiz bu konuda gerekeni yaptı ve yapmaya devam edecek ama en önemlisi tabii aşılama ve önlemlerle artık piyasanın hareketlenmiş olması ve bazı şeylerin normale dönmesi. Tabii salgın tamamen sona ermiş değil, tedbiri elden bırakmayacağız ancak pazardaki hareketlilik bizleri çok mutlu etti. Esnaf ve vatandaşlarımızın yakın ilgi ve desteğine bir kez daha tanık olduk, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Aşılama konusunda özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz."

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler'i de ziyaret eden Milletvekili Günay, burada yaptığı konuşmada, tüm ilçelerde yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgi sahibi olduğunu aktardı.

Bunların birçoğunu Ankara'da bizzat takip ettiğini bildiren Günay, "Alpu için de çalışmalarımız ve takip süreçlerimiz devam ediyor. Amacımız ilçemizin daha da kalkınması, değer yaratması ve ilçe halkımızın refahının artırılması. Burada belediye hizmetleri çok önemli bir rol oynuyor. Sürdürülebilir kırsal kalkınma dediğimizde belediyelerimizin rolü çok önemli. Belediye başkanlarımızla iletişim ve beraberlik halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, her ilçemiz için potansiyeli açığa çıkarmak ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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