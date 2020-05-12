Milletvekili Dülger'den Hemşireler Günü kutlaması AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Hemşireler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Hemşireler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisi olduğunu belirterek, "Zor şartlar altında fedakarca çalışarak insanların sağlığına kavuşması için gayret gösteren doktor, hemşire ve tüm sağlık ekipleri mesleğini canla başla icra etmektedir. Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan korona virüs (Covit-19) hastalığının tedavisi kapsamında hemşirelerimiz çok büyük rol üstlenmiştir. Hemşireler Günü nedeniyle, her türlü olumsuzlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, itina ile ülkemizde ve dünyamızda görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA