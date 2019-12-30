Milletvekili Çelebi muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

30.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:46

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kentin Eleşkirt ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Ekrem Çelebi beraberindeki AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile Eleşkirt ilçesine geldi.

AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Ergün Tenekeci ve muhtarlarca karşılanan Çelebi ve beraberindekiler daha sonra bir restoranda köy ve mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı.

Köy ve mahallelerin sorunları hakkında muhtarlardan bilgi alan Çelebi, bu sorunların çözümü için bir araya geldiklerini anlattı.

Toplantıda muhtarlar da sorunlarını hem sözlü hem yazılı olarak Çelebi'ye iletti.

Kaynak: AA