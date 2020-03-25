Milletvekili Çelebi, Korona tedbirlerinin Ağrı'ya etkilerini raporlaştırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Milletvekili Çelebi, Korona tedbirlerinin Ağrı'ya etkilerini raporlaştırdı - Haberler
Ekrem Çelebi, Milletvekili, Ağrı, Güncel

Milletvekili Çelebi, Korona tedbirlerinin Ağrı'ya etkilerini raporlaştırdı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kovid-19 olarak bilinen Korona virüsü sebebi ile ülke genelinde alınan tedbirlerin Ağrı'da oluşturduğu etkileri raporlaştırdıklarını söyledi.

25.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:21
Milletvekili Çelebi, Korona tedbirlerinin Ağrı'ya etkilerini raporlaştırdı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kovid-19 olarak bilinen Korona virüsü sebebi ile ülke genelinde alınan tedbirlerin Ağrı'da oluşturduğu etkileri raporlaştırdıklarını söyledi.

Hükümet olarak vatandaşların sağlığına yönelik alınan tedbirlerin hayata geçirildiğini anımsatan Milletvekili Ekrem Çelebi, alınan tedbirler sonrasında ticaret ve tarım sektöründe gelişen olumsuzlukları raporlaştırarak yetkili makamlara sunacaklarını belirtti. Kovid-19 etkisi Konu ile ilgili STK'lar da veriler beklediğini söyleyen Çelebi, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında toplum sağlığını ilgilendiren bir takım kısıtlamalar yapıldı. Salgının yayılım hızını azaltmak için yapılan bu kısıtlamalar ilimizde de ticaret ve tarımda belirli etkiler oluşturdu. Bu etkileri minimum seviyeye indirebilmek amacı ile ilimizde örgütlü olan Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ziraat Odası başkanları ile görüşerek mevcut durum analizine yönelik raporlar vermelerini istedim. Salgınla mücadele sonrasına kadar aralıklı olarak bu raporları isteyerek ilimizdeki ticaret ve tarımın salgın öncesi ve salgın sonrası oluşturduğu etkiyi net bir şekilde görebilme fırsatını yakalayacağız."

'Raporlar İlgili Makamlara Ulaştırılacak'

'Kendi sorunlarımızı bilmeden sorun var diyemeyiz' şeklinde konuşan Ağrı Milletvekili Çelebi, "İlimizin sorunlarını bilmeden yetkililere aktaracak bir şeyimiz olamaz. Bu sebeple salgının başladığı ilk günden bu yana her gün Ağrı'da toplumun her kesimi ile iletişime geçerek ilimizin son durumu hakkında bilgiler alarak raporlar tutuyor, gerek STK'lardan aldığımız bilgiler gerekse hemşehrilerimizden edindiğimiz bilgileri ilgili makamlara iletiyorum" diye konuştu. Çelebi, kovid-19 salgınının toplumsal bir sorun olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bu sorunu hep birlikte yeneceğimize inancım tam. Ancak bunu en az hasarla atlatabilmek için gerekli çabayı millet olarak göstermemiz gerekiyor. Sağlığınız bizim için çok önemli. Bu aşamada her bir vatandaşımızın çok dikkatli davranması gerekiyor. Tedbirimizi asla elden bırakmamalıyız. Evde huzur var, hayat var. Herkesi, tüm Ağrılı hemşehrilerimizi evde kalmaya davet ediyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
CHP'li vekil 'Endişeler sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeler sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Faik Öztrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Yalın Seda Akgül Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İran Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: Milletvekili Çelebi, Korona tedbirlerinin Ağrı'ya etkilerini raporlaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:32:29. #1.15#
title