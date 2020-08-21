Milletvekili Çelebi: İnandığımız yolda yürümeye, aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Çelebi: İnandığımız yolda yürümeye, aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bu hafta sonu 4 ilçe kongresinin yapılacağını belirterek partilileri kongrelere katılmaya davet ettiAk Parti ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Cumartesi günü Tutak ve Patnos, Pazar günü ise Diyadin ve Hamur...

Milletvekili Çelebi: İnandığımız yolda yürümeye, aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz
21.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:18

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bu hafta sonu 4 ilçe kongresinin yapılacağını belirterek partilileri kongrelere katılmaya davet etti

Ak Parti ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Cumartesi günü Tutak ve Patnos, Pazar günü ise Diyadin ve Hamur kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden ülkemize, ilçelerimize, milletimize, davamıza gönül vermiş hemşerilemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davamıza sahip çıkmaya, ilk günkü aşkla inandığımız yolda birlikte yürümeye, hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Pandemi süreci dolayısıyla ertelenen kongre heyecanının yeniden başladığını kaydeden Çelebi, koronavirüs salgını dolayısıyla tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ancak her dönemde olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm zorlukları, güçlükleri ve tüm saldırıları el birliğiyle aşacaklarını kaydetti.

AK Parti hükümetleri olarak, tüm engellemelere rağmen hem ülke genelinde hem de Ağrı'ya ve ilçelerine yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Çelebi, "Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma hedeflerine her zamankinden daha fazla yaklaşmış, ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. AK Parti iktidarı, Türkiye'nin gelişim sürecini sürdürmek, demokratikleşme adımlarını hız kesmeden devam ettirme iradesine sahiptir. Ülkemiz için, Ağrı'mız için, ilçelerimiz için, hemşehrilerimiz için bu iradeyle, aşkla çalışmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızın üstüne daha fazla katarak üretmeye, çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'yi Her alanda şaha kaldırdık'

Kongrelerin aynı zamanda bir siyasi partinin kurumsal kimliğinin pekişmesini, ülkeye hizmet yolunda üretilecek çaba ve fikirlerin bir kurum çatısı altında siyasal projelere dönüştürülmesini sağladığını anımsatan Milletvekili Çelebi, pandeminden önce Taşlıçay, Doğubayazıt ve Eleşkirt kongrelerini büyük bir heyecan ve mutluluk içinde yaptıklarını, bu hafta sonu da Diyadin, Patnos, Tutak ve Hamur ilçe kongrelerini gerçekleştireceklerini bildirdi. Ağrı'da yerel yönetimlerin öneminin bilincinde olduklarını, köy, mahalle, ilçe tüm temsilcilerle sürekli istişare halinde bulunduklarını sözlerine ekleyen Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş, özverili çalışmalardan kaçınmayan kardeşlerimizle çalışmayı sürdüreceğiz. Köprüler, hastaneler, yollar, okullarla, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurduğumuz eserlerle, yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi demokrasiden sağlığa, eğitimden adalete, güvenlikten ekonomi, ticaret, üretime kadar her alanda adeta şaha kaldırdık. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davamıza sahip çıkmaya, ilk günkü aşk ve coşkuyla inandığımız yolda milletimizle birlikte yürümeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Partimizin 19'uncu kuruluş yıldönümünü kutladığımız şu günlerde ilimizi, ilçelerimizi gelecek ideallerine taşıyacağına inandığımız kongrelerimizin şimdiden ülkemize, ilçelerimize, milletimize, davamıza gönül vermiş hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, yenilikler getirmesini temenni ediyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Magazin
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Güncel
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi
Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler
Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Ozan Güven Demet Özdemir Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Milletvekili Çelebi: İnandığımız yolda yürümeye, aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz" - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 14:25:02. #1.15#
title