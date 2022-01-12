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Milletvekili Çalık, özel çocukların çalıştığı kafeyi ziyaret etti

Milletvekili Çalık, özel çocukların çalıştığı kafeyi ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kışra süre önce açılan ve özel çocukların çalıştığı Gülen Yüzlet Kafe'yi ziyaret etti.

MALATYA (Bültenler) - Milletvekili Çalık, yoğun temposuna bir süre ara vererek, kentte özel çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa bir süre önce açılan Gülen Yüzler Kafe'yi ziyaret ederek, burada çalışan özel çocuklarla bir araya geldi.

Kafede çalışan özel çocuklarla yakından ilgilenen Çalık, kendisine ikram edilen çayı içerken, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel çocuklarla uzun süre sohbet eden Çalık, "Onlar benim evlatlarım. Her fırsatta bu yavrularımızla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Onların sosyalleşmesi adına açılan bu kafeye herkesin gelmesini istiyorum. Malatyalı hemşerilerimizi bu nezih mekânda çay ve kahve içmeye davet ediyorum" dedi.

Kafede yer alan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazan Çalık'a, özel çocuklar kendilerinin yapmış oldukları el işi çalışmasını hediye etti. Milletvekili Çalık, kendisine hediye edilen el işini meclisteki odasına asacağını ifade etti.

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