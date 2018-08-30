Milletvekili Çalık, İki İlçeyi Ziyaret Etti

MALATYA - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinde partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinde, esnaf ziyaretlerinin ardından parti ilçe başkanlıklarında partililerle toplantılar gerçekleştirdi.

Partisinin Kuluncak İlçe Başkanlığında konuşan Çalık, 16 yıldır Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptıklarını hatırlattı.

Kuluncak ilçesine de birçok alanda yatırım yaptıklarını anlatan Çalık, "Kuluncak ilçesine de hizmetler yapıldı. Şimdi yolda gelirken, Kuluncak-Hekimhan yolunun nasıl yapıldığını, nasıl işler hale geldiğini bir kez daha gördüm. En zor alanımız neresiydi, Hekimhan-Kuluncak yoluydu. Hekimhan-Kuluncak yolunda kaç kez yama çalışması yaptırdığımı, kaç kez bölge müdürlerimiz buraya gelip o keskin virajların alınması için sanat yapısı yaptırdığımı biliyorum. Ama binlerce kez şükürler olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmete devam dedik. Şimdi Hekimhan-Kuluncak yolu sizlerin hizmetinde. Sizlerin beklentisi, Kuluncak ile Darende arasındaki yolun yapımı, bu konuda da bizler takibimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde hem yatırım yapıldığını, hem de terörle mücadele edildiğini kaydeden Çalık, şöyle devam etti:

"Biz bir yandan hizmet yapıyoruz, bir taraftan da terörle mücadele ediyoruz. Bir taraftan da terör örgütü PKK'yı dağlarında, inlerinde bulup bütün operasyonları yerinde yapıyoruz, inlerine girdik. Diğer taraftan FETÖ ile mücadelede gereği neyse onları yerine getiriyoruz. Bu esnada 16 yıldaki bütün darbe girişimlerini milletimizle birlikte atlattık."

Çalık, 2019 yerel seçim çalışmalarına parti teşkilatlarının şimdiden başlaması gerektiğini belirterek, konuşmasını tamamladı.