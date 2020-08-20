Milletvekili Çakır'dan Kaymakam Çelik'e ziyaret
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
20.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:59
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, Milletvekili Burhan Çakır'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Milletvekili Burhan Çakır'a, AK Parti Tercan İlçe Başkanı Levent Seven ile Tercan Belediye Başkan vekili Asım Gökçe eşlik etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA