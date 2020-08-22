Milletvekili Battal ve Başkan Pekmezci, belediye çalışmalarını inceledi
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Milletvekili Battal ve Başkan Pekmezci, belediye çalışmalarını inceledi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yapımı süren belediye çalışmalarını yerinde incelediler.

Milletvekili Battal ve Başkan Pekmezci, belediye çalışmalarını inceledi
22.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:29

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yapımı süren belediye çalışmalarını yerinde incelediler.

İncelemelerine ilk olarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehit Nusret Parkı'ndan başlayan Milletvekili Battal ve Başkan Pekmezci burada devam eden çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker'den bilgi aldılar.

Şehit Nusret Parkı'nda incelemelerini tamamlayan Milletvekili Battal, çalışmaların süratle devam ettiği bir diğer nokta olan eski Genç Osman Parkı'nın bulunduğu alana geçti. Burada süren peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını da yakından takip eden Battal ve Pekmezci hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan camiyi incelediler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ilgili personelden bilgi alarak alandan ayrıldılar. İncelemelere Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'de eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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