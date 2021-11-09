MİLLETVEKİLİ AYVAZOĞLU FATİH CAMİİNDE

MİLLETVEKİLİ AYVAZOĞLU FATİH CAMİİNDETrabzon Milletvekilimiz Sn. Bahar Ayvazoğlu ile Karadeniz bölgemizin en büyük camilerinden Araklı Fatih Sultan Mehmet Han Camimizin çalışmalarını yerinde inceledik. Camimizin bu seviyeye gelmesinde katkısı olan tüm hayırseverlerimize yapmış oldukları desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Camimizin eksiklerini tamamlamak üzere hayırseverlerimizin yine desteklerini bekliyoruz. Herkese hayırlı ve bereketli haftalar diliyorum.

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