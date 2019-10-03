Milletvekili Aydemir'e kariyer ödülü

03.10.2019 13:15

Protokol Dergisi 2019 Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 2019 kariyer ödülüne layık görüldü. Milletvekili Aydemir'e ödülü TBMM'de verildi.



TBMM'DE ERZURUM KONUŞULDU



TBMM yeni yasama çalışmalarının başlamasıyla birlikte TBMM'deki ofisinde faaliyetlerini sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Pasinler Sanayi Sitesi yönetim kurulu üyeleri ile Maltepe Erzurumlular Vakfı yöneticileri ve Sanatçı Yavuz Değirmenci'yi ağırladı. Gündem'de Erzurum vardı.



PASİNLER SANAYİ SİTESİ GÜNDEMİ



Milletvekili Aydemir, Pasinler Sanayi Site Başkanı Adnan Karslı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede sanayi sitesine yönelik alt ve üst yapı gelişmeleri ele alındı.Sohbette, "Ekonomik potansiyel ve değerlerimizin envanteri yapılmalı, bunları katma değer üretecek boyuta taşımalıyız" notu düşüldü.



DENGİZEK VE DEĞİRMENCİ'YLE MARKA İLÇELER PAYLAŞIMI



Milletvekili Aydemir'in TBMM'deki ofisinin bir diğer konukları da Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkanı Süha Dengizek, yönetim kurulu üyeleri ve Dadaş Sanatçı Yavuz Değirmenci'ydi. Erzurum'un sanat ve kültür vizyonunun konuşulduğu ağırlamada, Aydemir'in sıkça vurguladığı 'Marka İlçeler' konsepti ele alındı. İlçelerin beşeri ve fiziki değerlerinin tanıtımına yönelik tespitlerin paylaşıldığı görüşmede,



Erzurum İlçeleri önceliklerinin ortaya çıkarılıp, ülke ekonomik gündemine sokulması yolunda öngörüler aktarıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA