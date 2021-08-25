Milletvekili Aydemir, DAP Başkanı Demirdöğen'i ziyaret etti
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Milletvekili Aydemir, DAP Başkanı Demirdöğen'i ziyaret etti

Milletvekili Aydemir, DAP Başkanı Demirdöğen'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'i makamında ziyaret etti.

Erzurum özelinde bölgenin ekonomisi ve kalkınmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Milletvekili Aydemir, DAP İdaresi'nin şehrin ve bölgenin kalkınması noktasında çok önemli bir misyon yüklendiğini söyledi. Ortak aklın her zaman şehrin dinamiklerini harekete geçireceğini, sorunlarına daha objektif çözümler üreteceğini vurgulayan Aydemir, DAP İdaresi'nin sağladığı tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerle Bölge illerinin kabuğunu kıracağını ifade etti.

Misafirlerini makamında ağırlayan DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen görüşmede, DAP BKİ Başkanlığı tarafından Erzurum'da finanse edilen projelerle ilgili bilgi verdi. Ziyarette, kendisinin Erzurum'un kalkınmasına yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Demirdöğen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir, DAP Başkanı Demirdöğen'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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