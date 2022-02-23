Milletvekili Akyol: "Altınova, bizim gözbebeğimizdir" - Haberler
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Milletvekili Akyol: "Altınova, bizim gözbebeğimizdir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milletvekili Akyol:

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova'nın kendileri için gözbebeği konumunda olduğunu söyledi.

ALTINOVA, YALOVA (İHA) - AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova'nın kendileri için gözbebeği konumunda olduğunu söyledi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, ziyaretlerini Altınova ilçesinde sürdürdü. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, AK Parti Altınova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kısa ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan Akyol, "Altınova, bizim gözbebeğimizdir. Altınova, ismine layık Altınşehir olarak yoluna devam ediyor. Biz de ilçemize elimizden gelen tüm katkıları veriyoruz" dedi. - YALOVA

Milletvekili Akyol: Altınova, bizim gözbebeğimizdir

Milletvekili Akyol: Altınova, bizim gözbebeğimizdir

Milletvekili Akyol: Altınova, bizim gözbebeğimizdir

Milletvekili Akyol: Altınova, bizim gözbebeğimizdir

Milletvekili Akyol: Altınova, bizim gözbebeğimizdir

Milletvekili Akyol: Altınova, bizim gözbebeğimizdir

İhlas Haber Ajansı - Politika

Meliha Akyol, Milletvekili, Altınova, Yalova, Politika, Haberler

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