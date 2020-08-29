Milletvekili Ağar," DHKP-C'li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da haindir, alçaktır'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Ağar," DHKP-C'li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da haindir, alçaktır'

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar yaptığı açıklamada," Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da, bu katillerin ölümünü kayıp olarak görenler de haindir, alçaktır"dedi.

Milletvekili Ağar,
29.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:36

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar yaptığı açıklamada," Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da, bu katillerin ölümünü kayıp olarak görenler de haindir, alçaktır"dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edilmesinden sonra örgütün Türkiye sorumlusuyla beraber yakalanan ve cezaevindeyken girdiği açlık grevi sonrası ölen avukat Ebru Timtik'in posterinin İstanbul Barosuna asılmasına tepkiler sürüyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'da sosyal medyadan tepki gösterip bu duruma sert tepki gösterdi.

Milletvekili Ağar açıklamasında,"Hain terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu teröristlerle aynı delikte yakalanan avukat Ebru Timtik, mensubu olduğu alçak terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucunda can verdi. Bu ölü Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinin adliyeye girmesini sağlayan 'Çocuklar çok kararlı talepleri yerine getirilmezse öldürülecekler" diyen alçak bir teröristir. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da, bu katillerin ölümünü kayıp olarak görenler de haindir, alçaktır.Bu can bu tende olduğu müddetçe benim ülkemde, benim bayrağımın altında yeni dünyanın Lawrencelerine, PKK'dan DHKP-C'ye bayrağıma yan bakan tüm teröristlere nefes almak haram"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Magazin
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Ekonomi
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü
Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor
Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Süleyman Soylu Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Onur Saylak Deniz Akkaya Okan Bayülgen
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla İzmir Evlilik Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Milletvekili Ağar," DHKP-C'li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da haindir, alçaktır' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 16:37:36. #1.15#
title