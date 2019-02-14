Milletimizin Hasretini Bitirmek İstiyoruz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "19 Şubat itibarıyla Muğla'nın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı ümit ediyoruz. Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz." dedi.

Uysal, Bodrum ilçesindeki restoranda basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok kritik seçim sürecinin içinde olduğunu söyledi.

Makul çoğunluğun sesi olmak istediklerini dile getiren Uysal, "Bu tavır ve anlayış içinde mücadele vermek için azami gayret gösteriyoruz. Muğla özel bir vilayet, Bodrum özel bir ilçemiz. Muğla, demokrasinin ve cumhuriyetin değerlerini sinesinde eritmiş, bunların manasını bilen önemli bir büyükşehirimiz." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz"

"Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduk." diyen Uysal, şunları kaydetti:

"19 Şubat itibarıyla Muğla'nın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı ümit ediyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde de adaylarımızla inşallah milletimizin huzurunda olacağız. Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz. Özlemlerimizden daha çok korkular üzerinde Türkiye'de siyasal dizayn etmeye çalışanlara karşı ne Türkiye'mizin, ne Muğla'mızın, ne de Bodrum'un mahkum olmadığını hep beraber ortaya koymak istiyoruz."

Uysal, Muğla'nın her noktasında izi olan insanlarla kucaklaşmak istediklerini dile getirdi.

Kocadon ile acıları da sevinçleri de beraber yaşadıklarını belirten Uysal, "Bugün de böyle bir güzelliği beraber paylaştık. Ben milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız günleri inşallah Salı itibarıyla, Muğla'da çok net şekilde gerekli açıklamaları milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da 19 Şubat'ta gereken açıklamayı yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA