Millet Partisi Genel Başkanı Edibali, son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler
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Millet Partisi Genel Başkanı Edibali, son yolculuğuna uğurlanıyor

AA / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Cenaze namazının kılındığı Hacı Bayram Veli Camisi Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin fotoğrafı Siyasi parti liderlerinin törene gönderdiği çelenkler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Hayatını kaybeden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenaze namazının...

Cenaze namazının kılındığı Hacı Bayram Veli Camisi

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin fotoğrafı

Siyasi parti liderlerinin törene gönderdiği çelenkler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi

Hayatını kaybeden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenaze namazının kılınması

Tabutun omuzlanarak cenaze aracına taşınması ANKARA - Hayatını kaybeden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali, son yolculuğuna uğurlanıyor

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali, son yolculuğuna uğurlanıyor

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali, son yolculuğuna uğurlanıyor

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

 Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
AA / Kıvanç Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Cenaze namazının kılındığı Hacı Bayram Veli Camisi Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin fotoğrafı Siyasi parti liderlerinin törene gönderdiği çelenkler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Hayatını kaybeden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenaze namazının...

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