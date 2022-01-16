Millet Partisi Genel Başkanı Edibali İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Millet Partisi Genel Başkanı Edibali İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Ankara'da 80 yaşında vefat eden Yeniden Milli Mücadele Hareketi Lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

İSTANBUL (AA) - Ankara'da 80 yaşında vefat eden Yeniden Milli Mücadele Hareketi Lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Marmara İlahiyat Camisi avlusunda düzenlenen cenaze törenine Edibali'nin yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Millet Partili katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Edibali'nin cenazesi, Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

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AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri
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Ankara'da 80 yaşında vefat eden Yeniden Milli Mücadele Hareketi Lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

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