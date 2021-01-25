Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor
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Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor

25.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:10

CHP ve İYİ Parti'nin kamuoyuna sunmaya hazırlandığı yeni parlamenter sistem önerisiyle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını değil Başbakan olmayı hedeflediği konuşuluyor.

CHP ve İYİ Parti'nin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' önerisinin bu hafta içinde netleşmesi beklenirken, Ankara kulislerini hareketlendirecek bir iddia ortaya atıldı.

Millet İttifakı kulislerini yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine Başbakan olmayı hedeflediğini gündeme getirdi.

Selvi, "Muhalefetin sistem önerisi" başlıklı yazısında Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceğinin henüz net olmadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN 3 İSİM GÜNDEMDE

Selvi'ye göre Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı olarak; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimleri öne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞI İDDİASI GÜNDEM YARATMIŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adaylık" konusundaki sözleri damgasını vurmuştu. Genel Kurul'da bütçe üzerine konuşurken AK Partililerin "Cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misin?" diye laf attığı Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" çıkışı yapmış ve bu sözler CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı şeklinde yorumlanmıştı.


Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor

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