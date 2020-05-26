Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
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Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu.

26.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:20

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Ramazan Bayramı sebebiyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti. Ziyaretin başında maskeli görülen liderlerin, bahçede sohbet edildiği sırada maske takmadığı görüldü.

Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu

AKŞENER, EVİNİN İKİNCİ DERECE TARİHİ ESER SAYILDIĞINI ANLATTI

Kılıçdaroğlu Akşener'e, evinin ısınma sistemini sordu. Akşener ise, evinin doğalgaz ile ısındığını ve ikinci derece tarihi eser sayıldığını söyleyerek, "Oğlan evlendi. Ben de kayınvalide olarak iki ileride bir yer var orayı aldık. Tarihi eser değildi ama sonra orası da tarihi eser sayıldı" dedi. Öte yandan ziyaretin en dikkat çeken detayı maskeli başlayan ziyaretin bahçede maskesiz sohbetle devam etmesi oldu.

Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu

İKİ LİDER BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Millet İttifakı'nın iki ortağı daha sonra ise baş başa bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede iki liderin güncel konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

İçeride yaklaşık 1 saat 15 dakika kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra evden ayrıldılar. Kılıçdaroğlu çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda uğurlayan Akşener, "Evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı, evine döndü.

Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu

Politika Manşet

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