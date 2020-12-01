"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var
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"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var

01.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:29

Avrasya Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'nın adayının kim olması gerektiğini sordu. Ankette Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer alırken, Mansur Yavaş ikinci sırada kaldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken Avrasya Araştırma şirketi yapmış olduğu "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

İLK SIRADA İMAMOĞLU VAR

Yapılan araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayacağım isimlerin çatı aday olarak Erdoğan'ın rakibi olmaları durumunda kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre; Erdoğan'a karşı en yüksek oyu alacak isim Ekrem İmamoğlu oldu. İkinci sırada Mansur Yavaş yer alırken, Meral Akşener üçüncü sırada kaldı.

İşte anketten çıkan sonuç;

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Ekrem İmamoğlu: Yüzde 43,1

Mansur Yavaş: Yüzde 42,2

Meral Akşener: Yüzde 40,3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,9

Ali Babacan: Yüzde 37,9

Abdullah Gül: Yüzde 37,1

'Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?' anketinde ilk sırada İmamoğlu var

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada "Bizim 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullanmıştı.

'Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?' anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var

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