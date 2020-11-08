Millet Bahçesinde yeni yapılan yapının tavanı çöktü, içeriyi su bastı
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Millet Bahçesinde yeni yapılan yapının tavanı çöktü, içeriyi su bastı

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:05
Millet Bahçesinde yeni yapılan yapının tavanı çöktü, içeriyi su bastı

Sakarya'da 5 Haziran 2020 Cuma günü açılışı gerçekleştirilen ve eski Sakaryaspor Stadyumu arazisi üzerine yapılan Millet Bahçesinde inşaatı tamamlanan bir yapının tavanı çöktü.

Sakarya'da 5 Haziran 2020 Cuma günü açılışı gerçekleştirilen ve eski Sakaryaspor Stadyumu arazisi üzerine yapılan Millet Bahçesinde inşaatı tamamlanan bir yapının tavanı çöktü. Yeni yapılan yapının tavanının çökmesi ise bölgeden geçen insanları hayrete düşürdü.

Adapazarı ilçesinde 5 Haziran 2020 Cuma günü eski Sakaryaspor stadyumu arazisi üzerine yapılan Millet Bahçesi büyük bir coşkuyla açılmıştı. Millet Bahçesinin içerisinde inşattı tamamlanan ve kullanıma hazır hale getirilen bir yapının tavanı, yağışlara dayanamayarak çöktü. İnsanların spor yaptığı ve aileleriyle güzel zamanlar geçirmek için geldiği Millet Bahçesinde yeni yapılan ve tavanı çökmesi sonucu içerisi su dolan yapı, bölgeden geçen insanları hayrete düşürdü.

Millet Bahçesinde yeni bitilen binanın tavanının çöktüğünü gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı aktaran Tuncay Tuncer isimli vatandaş, "Burada spor yapıyordum, geçerken fark ettim tavan çökmüş, anlam veremedim. İnsanlar yokken çökmüş Allah'tan, insanlar varken böyle bir durum yaşansaydı daha farklı sıkıntı olabilirdi, şaşırtıcı. Sakarya Millet Bahçesi olarak açıldı, bizde burada gelip spor yapıyoruz. Güzelde oldu aslında ama yeni yapılan bir binanın tavanı çöktü. Yarın öbür gün buraya insanlar geldiğinde çökecek mi ne olacak? İçerisi su dolmuş" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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