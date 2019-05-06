Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesine Yoğun İlgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 20 Şubat'ta hizmete açılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesindeki Çocuk Kütüphanesini bugüne kadar 21 bin 475 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Nurgana'ya yaptığı Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi ile çocukların kitaba erişimini kolaylaştırdı. 250 dönüm alana kurulan millet bahçesindeki sosyal imkanlar ve bölgeye kazandırılan güvenli yaşam alanı, Nurgana'nın, yeşiline ve suyuna katma değer kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mevlana İlkokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e böyle önemli bir hizmeti hayata geçirdiği için teşekkür ederek, "Çocuk kütüphanesinden çok memnunuz. Sessiz ve nezih bir ortamda hikaye kitabı okuyoruz. Belediyenin bu hizmeti çok güzel. Çocuk kütüphanesi gerçekten bilgiye, kitaba erişim noktasında bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Mevlana İlkokulu sınıf öğretmeni Şehriban Mercan ise haftanın ilk günü okullarındaki her sınıfın çocuk kütüphanesine geldiğini, birkaç saat vakit geçirdiğini anlattı.

Mercan, "Çocuklar, kendi yaş gruplarına ait hikayelerden okuyor. Çocuklar için güzel bir aktivite. Belediyemize teşekkür ediyorum. Öğrencilerin hepsi memnun." açıklamasında bulundu.

45 bin kitapla hizmet veren Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesine 3 bin 852 kişi üye oldu, 4 bin 500 kitap ödünç verildi. 10 bin 800 öğrenci, kütüphaneyle buluşturuldu. Öğrenciler için masal saati, meslek tanıtımı ve uygulamalı atölye etkinlikleri düzenlendi, böylece öğrencilere sosyal ve kültürel değerler kazandırıldı.

Kütüphanede açılan müzik, mozaik, resim ve drama gibi sanat atölyelerinde 360 çocuğa ulaşıldı.

"Aile Hikaye Zamanı" adlı etkinlikle ebeveyn ve çocukları kütüphane ortamında buluşturuldu, 630 çocukla 484 ebeveyn etkinlikten yararlandı.

"Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" etkinliğinden ise 4 bin 322 öğrenci istifade etti.

Kaynak: AA