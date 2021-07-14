Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı!
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Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı!

Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Millennium Agency, VALORANT kadrosunu güçlendiriyor!

Kısa süre önce kurulmasına rağmen aldığı başarılarla gündeme gelen espor organizasyonu Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı. Organizasyon, Yağız "KILLWOX" Kızık ile anlaştığını sosyal medya kanalları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

VALORANT espor ekosistemindeki takımların ne denli güçlü olduklarını hepimiz biliyoruz. Millennium Agency, VALORANT kadrosunu bu yüzden gün geçtikçe güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Emir "Wihuu" Anlayışlı ile anlaşan organizasyon, şimdi de Yağız "KILLWOX" Kızık ile anlaştı. Millennium Agency'nin yeni bir transfer daha yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Yağız "KILLWOX" Kızık'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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