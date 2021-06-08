Millennium Agency Esports yeni takım yayıncısını duyurdu: Emre Çelik!
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Millennium Agency Esports yeni takım yayıncısını duyurdu: Emre Çelik!

Millennium Agency Esports yeni takım yayıncısını duyurdu: Emre Çelik!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Millennium Agency Esports (millenniumesc) yeni yayıncısını tanıttı!

Ülkemizin yeni espor organizasyonlarından olan Millennium Agency Esports kadrosunu genişletmeye devam ediyor. CS: GO ve VALORANT kadrolarıyla arenaya hızlı bir giriş yapan organizasyon takım yayınları için sahne alacak ismi paylaştı.

Başarılı Twitch yayıncısı Millennium Agency Esports bünyesine katıldı. Başarılı yayıncı kulübün bünyesindeki takımların maç yayınları için sunuculuk görevini üstlenecek. Ekibin yeni üyesi organizasyonun ve hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda yayıncının tanıtımıyla birlikte yayıncı için bir hoş geldin mesajı yayınlandı.

Millennium Agency Esports CS: GO kadrosu geçtiğimiz günlerde Playerbros Gamegaraj CS: GO turnuvası finalinde Şahangiller Espor'a mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı. Daha önce yapılan duyurularda verilen bilgiye göre organizasyonun yakın zamanda ikinci CS: GO kadrosunu tanıtması bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak Millenium Agency Esports kulübüne başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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