Millennium Agency Esports RED CS: GO kadrosunu duyurdu

Millennium Agency Esports (millenniumesc) CS: GO arenasındaki ikinci kadrosunu tanıttı!

Millennium Agency Esports bünyesine yeni kadrolar katmaya devam ediyor. Son olarak takım yayıncısını duyuran organizasyon CS: GO sahnesinde ikinci bir kadroyla anlaştıklarını duyurdu. Organizasyonun çatısı altına giren kadro Millennium Agency Esports RED ismiyle mücadele edecek.

Başarılı organizasyon son olarak Gamegaraj Playerbros CS: GO turnuvasında çeyrek final oynayan kadroyla anlaşmaya vardı. Başarılı kadro Millennium Agency Esports RED ismiyle yoluna devam edecek. Kadro organizasyonun ve hesabından yapılan paylaşımlarla duyuruldu. Yapılan paylaşımlarda kadro ve oyuncular tanıtıldı.

Millennium Agency Esports ilk olarak bünyesine kattıkları CS: GO kadrosunun duyurusunda ikinci bir CS: GO takımı organizasyona katacaklarının sinyalini vermişti. Böylelikle organizasyon iki adet CS: GO kadrosuyla yoluna devam edecek. Millennium Agency Esports RED kadrosunun da gelecek sezonlarda ESL Türkiye ve ESEA liglerinde mücadele etmesi bekleniyor.

Millennium Agency Esports RED CS: GO Kadrosu

Mertcan 'SecundoCasu' Cenkcioğlu

Umut 'albaNNN' Alban

Arda '-atl4ss' Eroğlu

Ömer Faruk 'fa_Ramp' Gökbel

Cem 'Cass7' Azizi

Playerbros ekibi olarak Millenium Agency Esports kulübüne başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros