Millennium Agency Esports RED CS: GO kadrosunu duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Millennium Agency Esports RED CS: GO kadrosunu duyurdu

Millennium Agency Esports RED CS: GO kadrosunu duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Millennium Agency Esports (millenniumesc) CS: GO arenasındaki ikinci kadrosunu tanıttı!

Millennium Agency Esports bünyesine yeni kadrolar katmaya devam ediyor. Son olarak takım yayıncısını duyuran organizasyon CS: GO sahnesinde ikinci bir kadroyla anlaştıklarını duyurdu. Organizasyonun çatısı altına giren kadro Millennium Agency Esports RED ismiyle mücadele edecek.

Başarılı organizasyon son olarak Gamegaraj Playerbros CS: GO turnuvasında çeyrek final oynayan kadroyla anlaşmaya vardı. Başarılı kadro Millennium Agency Esports RED ismiyle yoluna devam edecek. Kadro organizasyonun ve hesabından yapılan paylaşımlarla duyuruldu. Yapılan paylaşımlarda kadro ve oyuncular tanıtıldı.

Millennium Agency Esports ilk olarak bünyesine kattıkları CS: GO kadrosunun duyurusunda ikinci bir CS: GO takımı organizasyona katacaklarının sinyalini vermişti. Böylelikle organizasyon iki adet CS: GO kadrosuyla yoluna devam edecek. Millennium Agency Esports RED kadrosunun da gelecek sezonlarda ESL Türkiye ve ESEA liglerinde mücadele etmesi bekleniyor.

Millennium Agency Esports RED CS: GO Kadrosu

Mertcan 'SecundoCasu' Cenkcioğlu

Umut 'albaNNN' Alban

Arda '-atl4ss' Eroğlu

Ömer Faruk 'fa_Ramp' Gökbel

Cem 'Cass7' Azizi

Playerbros ekibi olarak Millenium Agency Esports kulübüne başarılar diliyoruz!

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Hasibe Eren Selçuk Balcı
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Millennium Agency Esports RED CS: GO kadrosunu duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:40:49. #1.15#

title