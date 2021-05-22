Millenium Esport Agency Zula kadrosunu duyurdu!

Organizasyon Zula'ya giriş yaptı.

Espor ekosistemine adım atmak isteyen oyuncular ve yöneticiler için büyük bir fırsat yaratan Millenium Esport Agency Zula kadrosunu duyurdu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden duyuru paylaşımını takipçileriyle paylaştı.

Organizasyon duyuru paylaşımına şu açıklamayı ekledi:

Nisan 2021 tarihinde başladığımız bu serüvende kocaman bir aile oluyoruz.

Counter-Strike ve Valorant oyunlarından sonra Zula kadromuzu duyurmaktan çok mutluyuz. Bu genç ve yetenekli arkadaşlarımızın birer profesyonel esporcu olmaları yolunda Millennium Agency Esport ile daha da başarılı olacaklarından hiç şüphemiz yok. Oyuna ve oyuncuya tam destek ilkesi ile ilerlediğimiz bu süreçte Türkiye espor ekonomisinin paydaşları arasında yer almamız bizi çok sevindirmektedir. Hayran gruplarımız, sponsorlarımız ve oyuncularımızın destekleri ile her bir kadromuz daha başarılı olacaklarından eminiz.

Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Kayra Nuri "KayraNB" Bakım

Koray Ali "Kensayy" Öktem

Miraç Berke "MiroMB" Gülmez

Tan "xonto" Kölemenoğlu

Yaşar "YASOM" Aybek

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros