Militan ne demek? TDK'ya göre militan anlamı nedir?
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Militan ne demek? TDK'ya göre militan anlamı nedir?

27.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:54
Militan ne demek? TDK'ya göre militan anlamı nedir?

Militan kelimesinin anlamını merak edenler TDK'ye göre militan kelimesi ne demek ve militan anlamı nedir, konularını araştırdı.

Siyasi diyaloglarda zaman zaman kullanılan militan kelimesi son dönemde sosyal medyada da kullanılmaya ve anlamı merak edilmeye başlandı. Peki, TDK'ya göre militan anlamı nedir? Militan ne demek?

TDK'YA GÖRE MİLİTAN ANLAMI NEDİR?

Militan:

Fransızca militant

1. isim Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse.

2. isim Bir siyasal örgütün etkin üyesi.

3. isim Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar.

Militan ne demek? TDK'ya göre militan anlamı nedir?
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