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MİLİMDER'in yeni başkanı Aşıcı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MİLİMDER'in yeni başkanı Aşıcı oldu

Milas İmam Hatip Lisesi Mezunları Mensupları ve Gönüllüleri Derneği (MİLİMDER) 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Oktay Aşıcı seçildi.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Milas İmam Hatip Lisesi Mezunları Mensupları ve Gönüllüleri Derneği (MİLİMDER) 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Oktay Aşıcı seçildi.

MİLİMDER'in 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığına Oktay Aşıcı seçildi. Aşıcı'nın yönetiminde, İbrahim Türker Yaşoğlu, Muhammet Çetin, Ramazan Maden ve Emrah Sarı yer aldı.

Göreve gelmesinin ardından açıklama yapan Başkan Aşıcı, derneğe hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, "Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar başkanlık ve yöneticilik yapmış tüm arkadaşlarıma teşekkür ederek Allah razı olsun diyorum. Bugün yaptığımız istişarelerde bu görev bizlere tevdii edildi. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Öncelikle ilçemizde mezunu ve mensubu olduğumuz İmam Hatip okullarımıza katkı sağlamak ve mezunlarımızla iletişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder inşallah" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İmam Hatip Liseleri, Muhammet Çetin, İbrahim Türker, Maden, Yerel, Haberler

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