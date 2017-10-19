Mile Svilar kimdir ? Mile Svilar Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

MILE SVILAR, EN GENÇ KALECİ OLDU

A Grubu'nda Manchester United, konuk olduğu Benfica'yı 64. dakikada Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç file bekçisi unvanını aldı.