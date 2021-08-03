Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında (2)
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Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında (2)

Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında (2)
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDAMuğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesinde başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesine ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesinde başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesine ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Bugün, alevler Ören Mahallesi yönüne ilerleyince, korkulan oldu ve bölgede bulunan Kemerköy Termik Santrali için tehdit unsuru oluştu. Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran alevlerin santrale çok yaklaştığı bildirildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter yönlendirilsin" ifadelerini kullandı.

'SANTRAL SINIRLARINA ULAŞAN ALEV YOK'

Öte yandan, santralden bir yetkilinin açıklamasına göre bölgede tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Santral sınırlarına ulaşan alev yok. Ekipler santralin önünde hazır bekletiliyor" ifadeleri yer aldı. 

Hande NAYMAN/MUĞLA,


Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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