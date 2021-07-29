Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi çalışma yürütüyor.

Güvenlik güçleri yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine zaman zaman megafondan vatandaşların evlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulundu. Fenalaşan yaşlı bir kadın ise jandarma aracıyla yakındaki bir sağlık kuruluşuna götürüldü.

Deniz yoluyla güvenli alanlara tahliye edilen otel müşterileri ise servis araçlarıyla başka otellere götürüldü.

Havadan çekilen görüntülerde, yangının geniş bir alana yayıldığı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yer alıyor.

Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Alevler lüks otele sıçradı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Alevler lüks otele sıçradı
Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika haber! Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber! Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe Oğulcan Engin Prens William
Spor Eda Erdem Mesut Özil Mete Gazoz Metin Oktay Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.07.2021 22:06:45. #1.13#

title