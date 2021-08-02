Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
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Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)

Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTUMuğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın 3'üncü günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı.

ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın 3'üncü günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Ters esen rüzgar ile alevlerin hızla ilerleyerek girdiği Çökertme Koyu'na giriş jandarma ekipleri tarafından sivil araç girişine kapatıldı. Sadece söndürme çalışmalarına katılan araçların girişine izin verilirken, el değmemiş güzelliğiyle büyüleyen eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

Hande NAYMAN/ MUĞLA,


Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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