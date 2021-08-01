Milas'taki yangında 2'nci gün; alevler Çökertme ve Ören'e ilerliyor

MUĞLA'ın Milas ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca devam etti.

MUĞLA 'ın Milas ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca devam etti. Alevler, Ören ve Çökertme mahallelerine ilerlerken, havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla 3 helikopterle yeniden başladı.

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 57 orman işçi sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Milas'ın 85 haneli Mazı Mahallesi ile Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı. Mumcular-Mazı yolu trafiğe kapatıldı. Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki kişilerin bir bölümü sahile indirilip, özel tur tekneleri ve Sahil Güvenlik'e ait botlarla tahliye edildi. Yukarı Mazı ve Gökpınar mahallelerinde bulunanların tahliyeleri ise karadan gerçekleştirildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona erdi. Gece boyunca 50 orman ve belediye işçisi karadan arazözlerle alevlere müdahale etti. Alevler, gece rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, Ören ve Çökertme mahallelerine doğru ilerledi. Günün aydınlanmaya başlamasıyla 3 helikopterle, alevlere havadan müdahale yeniden başladı.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş