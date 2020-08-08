Muğla'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Bölgeye çevre illerden destek ekipleri geldi Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgeye, Antalya ve İzmir'den yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Selimiye Mahallesi'ndeki Kılavuz mevkiindeki zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın ormana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için 6 helikopter havadan müdahale ederken, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçileri ile müdahale ediliyor.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI SEVK EDİLDİ

Ayrıca ormanlık alana yayılan yangını söndürmek için İzmir ve Antalya'da konuşlu yangın söndürme helikopterleri ve bir adet yangın söndürme uçağının da sevk edildiği öğrenilirken yangının yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA