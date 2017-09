Milas'ta Zabıta Haftası Kutlamaları

Milas Belediye Başkan Vekili Zeynep Mat, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Milas Belediye Başkan Vekili Zeynep Mat, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 191. yılı kapsamında Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Belediyelerin içinde zabıtaların önemli görevler üstlendiğinin altını çizen Mat, Zabıta Müdürü Süleyman Karatoprak ile birlikte tüm zabıta personelinin haftasını kutladı. Ziyarette ayrıca görevli personellere yemek ikramında bulunuldu. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.



Öte yandan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajda, zabıtanın her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan esasına göre görevini sürdürdüğü belirtildi.



Zabıtanın mesai kavramı gözetmeden çalıştığını aktaran Tokat, "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi. - MUĞLA