Milas'ta yangın var mı? Termik santrallerde son durum nedir? Muğla Milas'ta yeniden yangın mı çıktı?

Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Muğla Milas'ta durumun ciddi olduğu vatandaşlar tarafından aktarılırken Milas'ta yangın söndü mü? Milas'ta yangın devam ediyor mu? Milas'ta yangın var mı? Muğla Milas'ta yeniden yangın mı çıktı? sorularına da yanıt aranıyor. Milas'ta yangın var mı? Detaylar haberimizde...

Muğla'nın Milas ilçesi Ören yakınlarındaki yangın akşam saatlerinde Fesleğen yaylasından Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaştı. Bölgedeki yerleşim birimleri boşaltılırken, havadan helikopterle yapılan müdahaleye akşam saatlerinde bir uçak da katıldı. Peki, Milas'ta yangın var mı? Muğla Milas'ta yeniden yangın mı çıktı?

MUĞLA MİLAS'TA YENİDEN YANGIN MI ÇIKTI?

Muğla'nın Milas ilçesi Ören yakınlarındaki yangın akşam saatlerinde Fesleğen yaylasından Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaştı. Bölgedeki yerleşim birimleri boşaltılırken, havadan helikopterle yapılan müdahaleye akşam saatlerinde bir uçak da katıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

TERMİK SANTRALLERDE SON DURUM NEDİR?

Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kemerköy Termik Santrali'ne çok yakın bir alanda alevler yükseldi. Evet doğru duydunuz, termik santral ilk defa böylesine tehdit altında" denildi.

"ACİL UÇAK İSTİYORUZ"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve havadan müdahale yapılmasını istedi. Tokat, "Acil uçak istiyoruz. Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdahale" diyerek çağrıda bulundu.