MİLAS'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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MİLAS'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MİLAS'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. 

Yangın, dün akşam saatlerinde  Alaçam Mahallesi Akçaalan mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve  çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Muğla Tarım Orman Müdürü Barış Saylak da alana gelerek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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