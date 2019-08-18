Milas'ta orman yangını

Milas'ta orman yangını

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

18.08.2019 12:26
Milas'ta orman yangını


MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
İlçedeki Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter havadan, arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

- Muğla
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et