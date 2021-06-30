Milas'ta orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas'ta orman yangını

Milas'ta orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, Ören Mahallesi Alatepe mevkiindeki ormanlık arazide saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. - MUĞLA

Milas'ta orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Mert Müldür Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas'ta orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:49:30. #1.16#

title