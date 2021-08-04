Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor
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Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması ile bölgedeki yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı. İskelede toplanan vatandaşlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor.

Günlerdir devam eden Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı.Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı.

Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor

İSKELEDE TOPLANDILAR

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurdu.

Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor

ÇIKARMA GEMİLERİYLE TAHLİYELER BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor
Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor
Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor
Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Emre İliksiz
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Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor - Haberler
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