Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması ile bölgedeki yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı. İskelede toplanan vatandaşlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor.
Günlerdir devam eden Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı.Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı.
İSKELEDE TOPLANDILAR
Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurdu.
ÇIKARMA GEMİLERİYLE TAHLİYELER BAŞLADI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.