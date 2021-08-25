Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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