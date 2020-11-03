Mil-Sen Konfederasyonu heyetinden AA'ya ziyaret
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Mil-Sen Konfederasyonu heyetinden AA'ya ziyaret

03.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:06

Manevi İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (Mil-Sen) Genel Başkanı Mücahit Çelik ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Manevi İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (Mil-Sen) Genel Başkanı Mücahit Çelik ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Heyeti makamında ağırlayan Mutanoğlu, AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında heyete bilgi verdi.

100. yılını kutlayan AA'nın, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için 1920'de kurulduğunu hatırlatan Mutanoğlu, halihazırda Türkçe dahil 13 dilde hizmet vererek dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.

Mil-Sen Genel Başkanı Mücahit Çelik ise AA'nın 100. yılını tebrik etti. Haberleri olduğu gibi yansıtan, milli değerlere sahip çıkan bir ajansın olmasından mutluluk duyduklarını söyleyen Çelik, çalışmaları hakkında Mutanoğlu'na bilgi verdi.

Çelik, 9 hizmet kolunda, 1 yıl önce kurulduklarını anlatarak, "Organizasyonumuzu tamamlandık. Türkiye'nin 81 ilinde temsilciliği olan bir sendikayız. Memur sendikacılığında yeni bir örgütlenme yapıyoruz. Her kesimden insanı bünyemizde barındırıyoruz. Milli ve manevi meselelerde sonuna kadar hükümetin arkasında durma ilkesini göstereceğiz ama toplu görüşmelerde de memurun hakkını sonuna kadar savunacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek bir sendikal anlayışı yerleştirmek istiyoruz." dedi.

Ziyarette Mil-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, Sağlık Mil-Sen Genel Başkanı Salih Yalçınkaya, Mil-Diyanetsen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Mil-Diyanetsen Genel Başkan Yardımcısı Hacıduran Namlı da yer aldı.

Mil-Sen Konfederasyonu heyetinden AA'ya ziyaret
Mil-Sen Konfederasyonu heyetinden AA'ya ziyaret
Mil-Sen Konfederasyonu heyetinden AA'ya ziyaret
Mil-Sen Konfederasyonu heyetinden AA'ya ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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